В Самаре произошел пожар на рынке на Московском шоссе

Пожар на рынке в Самаре произошел в среду утром. Сообщение о происшествии в Промышленном районе на Московском шоссе, 143, поступило на пульт оперативных служб в 7:53 (MSK+1).

«Горел торговый павильон на площади 15 м.кв. В 8:07 объявлена ликвидация»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Указанный павильон находится на рынке на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее мужчина погиб на пожаре в доме на ул. Арцыбушевской в Самаре. Происшествие случилось в будний день. Из-за него было перекрыто движение, транспорт пустили в объезд.

Георгий Портнов