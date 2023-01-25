Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре произошел пожар на рынке на Московском шоссе

Пожар на рынке в Самаре произошел в среду утром. Сообщение о происшествии в Промышленном районе на Московском шоссе, 143, поступило на пульт оперативных служб в 7:53 (MSK+1).

«Горел торговый павильон на площади 15 м.кв. В 8:07 объявлена ликвидация»,– говорится в сообщении.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Указанный павильон находится на рынке на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее мужчина погиб на пожаре в доме на ул. Арцыбушевской в Самаре. Происшествие случилось в будний день. Из-за него было перекрыто движение, транспорт пустили в объезд.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...