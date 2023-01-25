FinExpertiza: налоговые доначисления нижегородскому бизнесу выросли в 1,5 раза

В январе-сентябре 2022 года предприятиям Нижегородской области дополнительно начислили 11,3 млрд руб. налоговых платежей и штрафов по итогам выездных проверок, подсчитали аналитики FinExpertiza по данным Федеральной налоговой службы (ФНС). Это в 1,5 раза больше, чем за три квартала предыдущего года.

Средняя сумма доначислений составила 103 млн руб. – по этому показателю Нижегородская область оказалась на пятом месте в России, уступив Хакасии (782 млн руб.), Камчатскому краю (407 млн руб.), Белгородской (123 млн руб.) и Ульяновской (113 млн руб.) областям.

Всего российскому бизнесу за первые три квартала доначислили 597,8 млрд руб. платежей. За аналогичный период 2021 года сумма была в 2,2 раза меньше.

Анастасия Еремина