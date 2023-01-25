Находящегося в СИЗО Дмитрия Талантова не стали переизбирать на пост президента Адвокатской палаты Удмуртии

Совет Адвокатской палаты Удмуртии принял решение избрать новым президентом первого вице-президента Людмилу Лямину. Кандидатура руководителя организации Дмитрия Талантова, который находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии и разжигании вражды, не получила большинство голосов членов совета. Об этом говорится в письме господина Талантова на сайте Адвокатской палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вопрос о выдвижении кандидатуры Дмитрия Талантова для участия в выборах президента организации рассмотрели 20 января. Однако после этого, по предложению вице-президента Адвокатской палаты региона Галины Баласанян, повестку дня изменили и на голосование был поставлен вопрос об избрании на пост Людмилы Ляминой. По словам Дмитрия Талантова, несколько членов совета голосовали против избрания госпожи Ляминой, а некоторые в знак протеста покинули заседание.

Как отметил в сообщении Дмитрий Талантов, он «прекрасно осознает некоторую неопределенность своего положения». Однако даже в случае «несовместимости приговора с занимаемой должностью и адвокатским статусом» хотел бы сделать все, «чтобы у руля корпорации оказались достойные люди».

«Признаюсь, что происшедшее затронуло мои чувства. Я находился на должности президента палаты более 20 лет. Думаю, что это давало мне моральное право хотя бы знать о "замыслах" коллег, касающихся судьбы всей корпорации и моей судьбы»,— сказано в сообщения господина Талантова.

Напомним, Дмитрия Талантова обвиняют в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также в публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали антивоенные посты господина Талантова в соцсетях. Экс-президент республиканской адвокатской палаты также являлся одним из основных защитников обвиненного в госизмене бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.