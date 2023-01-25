Владимир Лазарев возглавил управление по работе с муниципалитетами в администрации главы и правительства Удмуртии

Новым руководителем управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии назначен Владимир Лазарев. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Документ опубликован на официальном сайте властей региона. К обязанностям он приступил с 24 января. Ранее в этом же управлении он возглавлял отдел совершенствования муниципального управления.

Напомним, до 3 июня 2022 года руководителем управления на протяжении четырех лет являлась Вероника Лекомцева, покинувшая тогда пост по собственному желанию. В декабре 2022 года она была избрана заместителем председателя Центризбиркома Удмуртии.