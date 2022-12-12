Светлану Пальчик избрали председателем Центризбиркома Удмуртии

Новым председателем Центральной избирательной комиссии Удмуртии стала Светлана Пальчик, до настоящего времени занимающая должность заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Избрание председателя ЦИК республики произошло на первом заседании нового состава комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК региона. Заместителем председателя ЦИК Удмуртии стала Вероника Лекомцева, экс-начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии. Пост секретаря комиссии сохранил Олег Пырегов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИК Удмуртии Фото: ЦИК Удмуртии

В прошлом составе ЦИК Удмуртии возглавлял Вениамин Соломенников, его заместителем была Жанна Дворцова. В новый состав комиссии их не включили.

Ранее ЦИК России поддержал кандидатуру Светланы Пальчик для избрания председателем ЦИК Удмуртии.

Подробнее об изменениях в ЦИК Удмуртии читайте в материале «Выборы пройдут с новыми лицами».