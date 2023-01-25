В Генпрокуратуре Белоруссии перечислили категории оппозиционеров, которые смогут вернуться в страну «без проблем»

Оппозиционно настроенные граждане Белоруссии, покинувшие страну после 2020 года, смогут получить «второй шанс». Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед анонсировал программу по возвращению в страну нескольких категорий граждан, покинувших республику по политическим причинам. Среди них:

те, кто «искренне заблуждается» о наличии к ним претензий со стороны государства. «Они думают, что к ним есть какие-то претензии, но на самом деле их нет априори. Соответственно, мы разъясним эту ситуацию»,— сказал Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь-1».

Вторая категория — граждане, совершившие незначительные проступки. «Может быть, там давно истекли сроки давности или мера наказания не связана с ограничением, тем более с лишением свободы»,— предположил генпрокурор.

Третья категория — граждане, совершившие преступления, за которые они «понесут ответственность». «Но эта ответственность точно не будет связана с лишением либо ограничением свободы. И такие гарантии это лицо получит»,— сказал чиновник.

Он уточнил, что белорусские власти будут принимать каждое решение в индивидуальном порядке. Прошения о рассмотрении дел по возвращению уехавшие граждане смогут направить по электронным адресам, которые будут опубликованы в республиканских СМИ. Власти также обсуждают формирование специальной комиссии по делам возвращения политических эмигрантов.

Андрей Сапожников