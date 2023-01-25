РБК: парламентарии подготовили законопроект об ужесточении оборота этилового спирта

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета федерации подготовили законопроект, который предлагает ужесточить оборот этилового спирта (этанола) и лекарственных препаратов с ним. Документ обяжет производителей этанола наносить средства идентификации на первичную упаковку вне зависимости от наличия потребительской упаковки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Законопроект предлагает внести поправки в законы об обороте лекарственных средств и лицензировании, чтобы обязать производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «этанол» наносить средства идентификации на первичную упаковку.

Документ также предлагает установить, кому можно продавать этанол. Согласно тексту проекта, его смогут приобретать индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что, по оценкам экспертов, производство фармсубстанции этанола в 2022 году должно составить более 7 млн дал. При этом в Росалкогольрегулировании считают, что потребность фармпромышленности в нем не превышает 4 млн дал. Парламентарии также оценили сумму недополученных акцизов по этиловому спирту в 2022 году в 17 млрд руб.

Один из соавторов законопроекта член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов сообщил РБК, что документ внесут в Госдуму в ближайшее время. По его словам, принятие законопроекта позволит снизить оборот суррогатного алкоголя.

Олеся Павленко