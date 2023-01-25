Из Екатеринбурга запустят прямой рейс до Ярославля

Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Ярославлем будет запущено весной этого года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «У нас весной начинают летать рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу, Пермь. То есть мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с городами миллиониками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность», – цитирует главу региона ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кто будет выполнять полеты, и когда запустят рейсы – неизвестно. На сайте аэропортов Екатеринбурга и Ярославля информации об этом нет.

Напомним, по итогу 2022 года пассажиропоток аэропорта Кольцово составил 5,84 млн человек, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составил 4,7 млн человек, что на 200 тыс. меньше, чем в 2021 году.

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