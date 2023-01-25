Еще одну утечку в системе теплоснабжения выявили в Можге

Сегодня, 25 января, в Можге обнаружили еще одну утечку в системе теплоснабжения. В частности, проблема возникла в тепловом колодце рядом с котельной №2. Как сообщил глава города Михаил Трофимов, под временное отключение тепла попали школа №1 и детский сад №9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Михаил Трофимов Фото: vk.com, Михаил Трофимов

Аварийная бригада осмотрела всю тепловую сеть, произвела замену задвижек. В настоящее время котельная растоплена. Жителям города восстановили подачу тепла.

Одновременно с этим устранили утечку в здании прачечной.

Отметим, что вечером 24 января в городе отключилась электроэнергия в Короленковском микрорайоне из-за повреждение кабельной линии. В результате этого прекратили работу три котельные. Тем же вечером аварию устранили.

Напомним, ранее в Можге с 12 на 13 января на котельной №12 произошло аварийное отключение. В прокуратуре сообщили, что отключения затронули 79 многоквартирных домах, в которых проживают 11,6 тыс. человек, а также 12 социально-значимых объектах. По факту аварии на системах теплоснабжения Можги возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).