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Коммерсантъ FM
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Зеленский обсудил с Макроном поставку на Украину легких танков

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили поставки Киеву танков AMX-10 RC и систем ПВО. Кроме того, лидеры обговорили дипломатические шаги по завершению вооруженного конфликта на Украине.

«В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном я поблагодарил его за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отдельно подчеркнул, что «спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже».

В заявлении на сайте президента Франции сказано, что господин Макрон подтвердил свою полную поддержку мирного плана Владимира Зеленского, состоящего из десяти пунктов, и решимость поддержать эту инициативу на международной арене.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

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