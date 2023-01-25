Михаил Мудрик — самый быстрый игрок АПЛ

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик установил рекорд скорости бега в текущем сезоне Английской премьер-лиги в своем дебютном матче против «Ливерпуля» (0:0), сообщает в Twitter статистическая служба Opta. В игре 21-го тура чемпионата Англии украинец, вышедший на замену на 55-й минуте, развил скорость до 36,63 км/ч.

В пятерку самых скоростных футболистов сезона также вошли Энтони Гордон («Эвертон», 36,61 км/ч), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»; 36,53 км/ч), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»; 36,22 км/ч) и Денис Закария («Челси»; 36,09 км/ч).

«РИА Новости»