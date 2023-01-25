«Улыбка радуги» проявила столичные амбиции

Петербургская сеть товаров бытовой химии и парфюмерии «Улыбка радуги» собирается существенно расширить бизнес в Москве. До конца текущего года ритейлер запустит до 100 новых магазинов в столице, что позволит на 40% расширить число торговых точек компании на местном рынке. В условиях кризиса у торговой сети появилась возможность занять пустующие площади по выгодной цене, но не факт, что план получится выполнить полностью, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москва остается самым привлекательным рынком для региональных сетей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Москва остается самым привлекательным рынком для региональных сетей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ритейлер «Улыбка радуги» планирует запустить от 70 до 100 магазинов в Москве в течение 2023 года, сообщил представитель ритейлера. Инвестиции в расширение присутствия на столичном рынке оцениваются в 400 млн рублей. Сейчас в управлении торговой сети находятся 255 торговых точек в Москве, 57 из них было открыто в прошлом году. Гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин называет Москву одним из ключевых регионов для развития.

«Улыбка радуги» — седьмая по выручке торговая сеть на российском рынке косметики и дрогери, следует из данных агентства «Infoline-Аналитика». В ее состав входят 1100 магазинов общей торговой площадью свыше 180 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани и других городах. Основателем «Улыбки радуги» является петербургский предприниматель Андрей Трубицин, в 2012 году контроль над ритейлером приобрели инвесторы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер. По данным «Infoline-Аналитики», выручка «Улыбки радуги» по итогам 2021 года составляет 23,2 млрд рублей.

У «Улыбки радуги» небольшое количество магазинов для такого крупного города, как Москва, и остаются районы, где сеть до сих пор не представлена, отмечает независимый эксперт Ирина Болотова. В текущей ситуации появилась возможность занимать недоступные ранее локации — например, торговые центры, операторы которых после роста вакансии стали сговорчивее с точки зрения условий аренды, объясняет эксперт. Ниша дрогери на московском рынке практически свободна: из крупных игроков в ней присутствуют только «Магнит косметик» и «Подружка», которая активно развивается, добавляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Для крупных игроков в сегменте дрогери существует потенциал для новых открытий в Москве, подтверждает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Это связано с большой емкостью местного рынка, а также сложностями, которые испытывает ряд малых сетей, объясняет он. При этом цифра в 100 магазинов выглядит довольно амбициозно, тогда как более реалистично говорить о 70 объектах, уверен эксперт.

Несмотря на отъезд большого количества людей, Москва остается самым привлекательным рынком для региональных сетей, констатирует госпожа Болотова. Однако за последнее время примеров выхода на него таких ритейлеров было немного, поскольку работа в столице требует корректировки бизнес-модели, а также логистической и финансовой подготовки, подчеркивает она.

Объем продаж парфюмерии, косметики и товаров для ухода в России в денежном выражении снизился почти на 4%, до 810 млрд рублей, в то время как уровень инфляции в сегменте товаров для красоты в 2022 году составил почти 30%, оценивает господин Бурмистров. Сегмент дрогери довольно сильно пострадал в прошлом году из-за ухода из России большого количества иностранных брендов, замечает госпожа Болотова. В этих условиях участникам рынка пришлось заниматься импортозамещением и создавать свои торговые марки, чтобы закрыть целые товарные категории, резюмирует эксперт.

Константин Куркин