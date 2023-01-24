Азамат Хачмамук вступил в должность главы Адыгейска

Азамат Хачмамук, ранее руководивший Теучежским районом Адыгеи во вторник официально вступил в должность главы муниципального образования «Город Адыгейск». Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

По данным республиканских властей, ранее конкурсная комиссия определила двух кандидатов на данную должность. Помимо Азамата Хачмамука, на должность претендовал Айдамир Хуаде. Однако все 14 присутствовавших на сессии депутатов городской Совет народных депутатов проголосовали за господина Хачмамука.

В ходе церемонии вступления в должность глава Адыгее Мурат Кумпилов отметил успехи и развитие города во главе с предыдущим мэром Махмудом Тлехасом и поблагодарил всю его команду за эффективную работу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Азамат Хачмамук родился в 1970 году в ауле Понежукай Теучежского района. В 2007 году стал первым замглавы администрации Теучежского района, а через три года — исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета. В декабре 2011 года его назначили главой Теучежского района.

Муниципальное образование «Город Адыгейск» расположено в прибрежной зоне Краснодарского водохранилища, в 15 км от города Краснодара. Муниципальное образование «Город Адыгейск» включает в себя населенные пункты: город Адыгейск, аул Гатлукай и хутор Псекупс. Численность населения муниципального образования по последним данным составляет более 15 тыс. человек. Через территорию муниципального образования проходят автомагистраль федерального значения «М4-ДОН» и автомобильная трасса республиканского значения Энем-Бжедугхабль, железнодорожная магистраль Северо-Кавказской железной дороги.

Михаил Волкодав

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