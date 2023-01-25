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АвтоВАЗ обновил пикап на базе Lada Niva Legend

АвтоВАЗ обновил пикап на базе Lada Niva Legend, которые выпускает дочерняя компания «ПСА ВИС-Авто».

Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

Модель ВИС-2346 получила ряд конструктивных доработок, что позволило увеличить грузоподъемность базовой версии до 800 кг. Кроме того, на основе опыта клиентов, среди которых активно эксплуатирующие машину с полной загрузкой пожарные и спасатели, инженеры усилили кузов и доработали конструкцию соединения кабины с полурамой.

Технически модель не изменилась, сохранив 83-сильный 1,7-литровый бензиновый двигатель в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В линейке ВИС-2346 доступно более 30 модификаций автомобиля, стоимостью от 1,1 млн руб.

Максим Вершинин

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