Двое полицейских погибли в ДТП по пути на вызов в Воронежской области

Полиция в Воронежской области проводит проверку по факту гибели в ДТП двоих сотрудников, ехавших на вызов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, вечером воскресенья на улице Опытной в селе Митрофановка Кантемировского района у автомобиля «ВАЗ» под управлением 21-летнего сотрудника полиции взорвалось колесо. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ». Водитель и его 35-летний сослуживец погибли на месте до приезда врачей.

В полиции отмечают, что погибшие были при исполнении служебных обязанностей: «Сотрудники погибли, когда спешили на вызов. Это трагедия».

Местные СМИ и telegram-каналы предполагали, что грузовик перевозил мобилизованных. Из них якобы никто не пострадал. В полиции не подтверждают и не опровергают это, уточняя лишь, что за рулем «КамАЗа» был 31-летний «местный житель».

20 января в регионе произошло еще одно ДТП, в котором могли участвовать военнослужащие. Семь человек пострадали в результате столкновения военного и гражданского «КамАЗов» на трассе Белгород-Россошь в Ольховатском районе. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, среди получивших ранения разной степени тяжести оказались шесть сотрудников Росгвардии.

Сергей Калашников

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