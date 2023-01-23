В результате ДТП с участием двух «КамАЗов» под Воронежем в больницу попали шесть бойцов Росгвардии

Семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Белгород- Россошь в Ольховатском районе Воронежской области 20 января. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, среди получивших ранения разной степени тяжести оказались и шесть сотрудников Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О недавнем столкновения двух «КамАЗов» в Воронежской области сегодня утром сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, «росгвардейцы» из Мордовии двигались в составе колонны на грузовике с бронированным бортом для перевозки личного состава. На указанном участке трассы им навстречу неожиданно выехал гражданский «КамАЗ», избежать столкновения с которым не удалось. В результате среди пострадавших оказались шесть военнослужащих и водитель второго грузовика. Всех их с различными травмами доставили в больницу. В правоохранительных ведомствах эту информацию официально не комментируют. Собеседники «Ъ-Черноземье» уточнили, что ДТП произошло в минувшую пятницу, а в медучреждение поступили, в том числе, и тяжелые пациенты.

По данным воронежской полиции, за сутки в регионе зарегистрировано 116 ДТП, из них 41 - в облцентре, три - на федеральных дорогах, 11 - в районах. В пяти авариях шесть человек получили телесные повреждения и трое граждан погибли.

В ГУ МВД по области, в частности, сообщили, что 22 января примерно в 17.10 часов в Павловском районе на 689 км автодороги М-4 «Дон» водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель был доставлен в медучреждение, а в посадке оказались бетонные кубы, которые используются для возведения засечной черты в Белгородской и Курской областях. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

За 20-21 января, согласно официальным данным полиции, на дорогах Воронежской области погибли еще четыре человека.

Владимир Зоркий