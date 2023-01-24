Суд в Петербурге запретил сносить дом Басевича

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга запретил проводить любые работы с историческим домом Басевича на Большой Пушкарской улице. Ранее здание исключили из числа вещдоков по уголовному делу о его незаконном сносе, что поставило здание под угрозу.

«Суд заменил меры в виде приостановления действия разрешения на строительство на запрет собственнику, застройщику и любым третьим лицам проведение работ по реконструкции здания по улице Большая Пушкарская, 7А, за исключением работ по консервации здания с укреплением конструкций до вступления в законную силу решения суда по данному делу»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Запрет будет действовать до вступления в силу решения суда по иску градозащитных активистов к Госстройнадзору о признании незаконным выдачу застройщику разрешение на работы на этом участке.

«Ъ-СПб» подробно писал о ситуации вокруг исторического дома Басевича. Здание находится в аварийном состоянии с 2007 года, неоднократно в нем вспыхивали пожары. Смольный передал его Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие для сотрудников. В августе этого года СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило контракт стоимостью 2,7 млрд рублей на реставрацию в пользу Академии танца Бориса Эйфмана с ПСБ «Жилстрой», аффилированным с ЗАО «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган и Александра Кретова.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Аварийный дом стал вещдоком».

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