Минприроды выявило загрязнение родника Гремучий в Ростове канализационными стоками

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области обнаружило факт загрязнения родника Гремучий в Ростове сточными водами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации Минприроды, один из местных жителей вывел в родник канализацию. Видео с кадрами стоков, попадающих в Гремучий, распространилось в социальных сетях.

«Специалисты установили признаки нарушения Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону и возможного состава административного правонарушения», — сообщает пресс-служба Минприроды.

Материалы проверки переданы в администрацию Железнодорожного района города Ростова-на-Дону для дальнейшего решения проблемы.

Напомним, перед Крещением в пяти родниках Ростова было запрещено брать воду для питья из-за микробного загрязнения.

Анастасия Назарова