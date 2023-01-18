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В пяти родниках Ростова-на-Дону запрещено брать воду для питья

В Ростове-на-Дону в пяти источниках воды обнаружено микробное загрязнение, сообщает пресс-служба администрации города. Воду из родников запрещается использовать в питьевых целях.

По данным мониторинга управления Роспотребнадзора по Ростовской области загрязнение обнаружено в источниках в районе НИИТОП, по ул. Медицинской, по ул. Нижнежелезнодорожный проезд, в Ботаническом саду и на «Гремучке».

«Использование населением воды, имеющей бактериальное загрязнение, может привести к осложнению эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям», — предупреждает управление Роспотребнадзора.

Анастасия Назарова

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