Бизнесмен Евгений Лазарев пожаловался на руководство нижегородского СУ СК

Предприниматель Евгений Лазарев подал заявления в Следственный комитет России о проведении проверки в отношении сразу трех его представителей — первого заместителя руководителя нижегородского следственного управления СК Дмитрия Канонерова, бывшего руководителя Андрея Виноградова (сейчас возглавляет СУ СК по Кировской области) и следователя третьего отдела по налоговым преступлениям Ивана Репина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Лазарев считает их виновными в том, что они возбуждали уголовные дела по результатам проверок налоговых органов, не разбираясь, были ли у инспекций такие полномочия. «Детская ошибка привела к тому, что я, например, дважды незаконно привлекался к уголовной ответственности. Я надеюсь, в отношении этих граждан возбудят уголовное дело»,— сказал предприниматель.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году 22-я инспекция налоговой службы провела выездную проверку, после которой фирмам господина Лазарева доначислили налоговую недоимку в 89 млн руб. По мнению бизнесмена, с 20 мая 2020 года таким правом наделена только 16-я инспекция. Он пытается в суде признать незаконным создание в Нижегородской области трех межрайонных налоговых инспекций, так как вместо Минфина РФ положения ою инспекциях утвердил руководитель регионального УФНС Виктор Большаков.

По словам Евгения Лазарева, по всем признакам дело должно рассматриваться в арбитражном суде, однако его то передают в областной суд, то возвращают. В последний раз судья Андрей Леонов перечислил нормы права, по которым доводы предпринимателя не могут быть приняты во внимание, и написал, что у «добросовестного налогоплательщика» они не должны вызывать сомнений в компетенции налоговых органов. Однако ненормативность положения о создании трех межрайонных инспекций в суде подтвердило как министерство юстиции, так и сам Виктор Большаков, рассказал Евгений Лазарев на пресс-конференции.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Структурные подозрения».

Елена Ковалева