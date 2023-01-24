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Коммерсантъ FM
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Reuters: мониторинговый комитет ОПЕК+ не будет рекомендовать изменить уровень добычи

Мониторинговый комитет министров энергетики стран—членов ОПЕК+ на заседании 1 февраля не будет рекомендовать альянсу изменить текущий уровень добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в организации.

По словам собеседников агентства, на заседании будут обсуждаться экономические перспективы и уровень спроса на нефть в Китае, а дискуссия об изменении текущей политики добычи нефти — маловероятна. «Никаких ожиданий от этой встречи нет. Это не будет встречей ОПЕК+, а лишь заседанием мониторингового комитета без каких-либо решений или рекомендаций»,— отметил один из источников.

В последний раз страны ОПЕК+ меняли политику добычи в октябре. Тогда страны альянса договорились сократить целевой уровень добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года до конца 2023 года. 5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Одним из возможных ответов России на потолок могло стать сокращение добычи нефти, чтобы вызвать рост цен на нефть в мире и тем самым сломать сам механизм потолка. Однако на заседании ОПЕК+ в декабре нефтяную политику добычи было решено оставить без изменений.

Подробнее о перспективах предстоящей встречи ОПЕК+ — в материале «Нефтяной принцип недеяния».

Эрдни Кагалтынов

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