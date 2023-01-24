Автобусы в Ярославле брендируют буквой «Я»

В Ярославле введут стандарт оформления автобусов на городских маршрутах общественного транспорта. Они будут желтого цвета и должны будут иметь в оформлении герб города, букву «Я» и слово «автобус». Визуализация внешнего вида общественного транспорта является частью конкурсной документации по определению перевозчиков. Первые лоты начали появляться на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал госзакупок Фото: Портал госзакупок

Заказчик (ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Ярославской области») объявил торги по первым шести лотам на сумму в 6,97 млрд руб. В каждом из них определится перевозчик по одному или двум маршрутам общественного транспорта. Контракты начнут действовать с 1, 15, 29 апреля и с 13 мая 2023 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что автобусный парк в городе должен обновиться в апреле-мае 2022 года. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев. Региональные власти проведут конкурсы по определению новых перевозчиков. Контракты с ними будут заключать на восемь лет.

Андрей Иванов