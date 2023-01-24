Украина не исключает эвакуацию своих граждан из Грузии

Посольство Украины в Грузии не исключает эвакуацию украинских граждан из кавказской страны, «если им будет угрожать опасность в связи с восстановлением прямых авиарейсов из РФ в Грузию и массовым наплывом россиян». С таким заявлением выступил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

По словам дипломата, если восстановление «прямой воздушной коммуникации» приведет к «реальному росту рисков безопасности», Киев «свяжется с международными партнерами для обсуждения помощи в массовой эвакуации из Грузии украинских граждан».

Украинский дипломат назвал «аномальным притоком» приезд большого числа россиян в Грузию и признал, что посольство Украины в Грузии «обсуждает создание специальных маршрутов эвакуации граждан», отдавая предпочтение «сухопутному транспорту».

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в Грузию переехали от 113 тыс. до 140 тыс. россиян и более 30 тыс. украинцев. Никаких инцидентов между ними за этот период не было. Всего страну, по данным грузинского МВД, в 2022 году посетили почти 1,5 млн россиян.

О том, как в Москве и Тбилиси обсуждают возможность возобновления авиасообщения РФ и Грузии,— в материале «Ъ» «Куда прямые вывезут».

Георгий Двали, Тбилиси