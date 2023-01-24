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Спикер нижегородского парламента передал военным 20 баранов и овец

Председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин отправил 20 баранов и овец военным из Нижегородской области, которые служат в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Фото: пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области

Фото: пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области

«Солдаты в части ведут подсобное хозяйство для собственных нужд — разводят баранов и уток. Животные прошли полную ветеринарную проверку, привиты и полностью здоровы»,– говорится в сообщении.

Овец отправили с фермы семьи Люлиных в Лысковском районе. Для перевозки животных использовали специальные клетки.

Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля 2022 года. С того момента Нижегородская область и Народный фронт отправили в зону боевых действий 50 гуманитарных грузов, 72 квадрокоптера и пять автомобилей.

Что происходит после ввода войск России на Украину – в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина

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