«Курумоч» назвал самых пунктуальных авиаперевозчиков 2022 года

По итогам минувшего года составлен рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары. Он подготовлен с учетом регулярных и чартерных рейсов. Об этом сообщает аэропорт «Курумоч».

«Самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией стала Flydubai (84,8%). На втором месте – Uzbekistan airways (84,3%). Завершает тройку авиакомпания Qanot Sharq (80%)»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В числе российских перевозчиков, которые выполняют свыше 360 рейсов в год, лидировала авиакомпания «Аэрофлот». Ее показатель равен 96%. Вторую позицию заняла авиакомпания «Россия» (95,2%), третью – S7 (92,9%).

В списке компаний, которые выполнили менее 360 рейсов в год, первое место оказалось у «ЮВТ Аэро» (88,5%). За ней идут перевозчики «Победа» (87,2%) и «Азур эйр» (79%). Ранее открылось авиасообщение между Самарой и Самаркандом.

Георгий Портнов