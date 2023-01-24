Сызранский НПЗ нарастил производство бензина на 15%

По итогам 2022 года Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») выпустил около полутора миллионов тонн товарных бензинов, превысив тем самым показатели предыдущего периода на 15%. Глубина переработки тоже увеличилась — до 82,4%.



Суммарный объем производства светлых нефтепродуктов в прошлом году составил более 3,6 млн тонн. При этом сызранские нефтяники снизили выпуск мазута на 9% в пользу более высокомаржинальных топлив. Прирост выпущенной продукции обеспечен внедрением на заводе целого комплекса технологических решений.

В частности, благодаря интеграции в схему приема нефти двух резервуаров объемом 5000 кубометров Сызранский НПЗ получил возможность разгружать железнодорожные цистерны с легкой нефтью и газовым конденсатом, одновременно вовлекая их в производство. Это позволило пятикратно нарастить переработку газового конденсата и, соответственно, увеличить выпуск бензина.

Кроме того, для повышения уровня переработки легкой нефти и газового конденсата на предприятии заменили внутренние контактные устройства аппаратов на установке первичной переработки нефти.

На СНПЗ продолжается масштабная модернизация, цель которой — дальнейшее увеличение глубины переработки и максимально эффективное использования вторичных процессов для повышения выпуска высокомаржинальных нефтепродуктов. Напомним, на заводе производится широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, таких как автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, экологичное низкосернистое судовое топливо, сжиженные углеводородные газы и другие виды.