Продажи новых «Москвичей» начнутся в Петербурге до конца января

Официальные дилерские центры автозавода «Москвич» (бывший «Рено Россия») в Санкт-Петербурге откроются до конца января, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале. Всего к началу февраля центры откроются в более чем двух десятках городов страны.

«До конца января автомобили будут отгружены в 21 дилерский центр в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе»,— говорится в сообщении.

В течение февраля автопроизводитель планирует открыть еще в 12 городах России точки продаж и сервисного обслуживания.

Производство автомобилей марки «Москвич» началось на одноименном заводе в Москве в ноябре 2022 года. Сейчаас производстве выпускают два кроссовера на базе китайского JAC — «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е». Первые отгрузки автомобилей под новым брендом начались в декабре 2022 года в сети московских дилерских центров.

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