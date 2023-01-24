«Ведомости»: дефицит детского антибиотика цефуроксима фиксируют в нижегородских аптеках

Нехватку детского антибиотика широкого спектра действия цефуроксима фиксируют в российских аптеках, сообщают «Ведомости» по итогам собственного анализа аптечного ассортимента. Дефицит наблюдается и в Нижегородской области.

Цефуроксим входит в перечень жизненно важных лекарств. Его назначают при инфекциях дыхательных путей как альтернативу амоксиклава, перебои в поставках которого возникли во всем мире в ноябре 2022 года.

По данным агрегатора «Мегаптека», в Нижнем Новгороде нет гранул этого препарата для приготовления суспензий (выпускает швейцарская компания Sandoz под брендом «Зиннат»). В некоторых аптеках можно найти цефуроксим в таблетках, но указывается, что и его осталось мало. Препарата также нет в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и других крупных городах. Представитель Sandoz рассказал, что поставки в Россию планируют восстановить в апреле-июне 2023 года.

Дефицит цефуроксима эксперты объясняют ростом заболеваемости и логистическими трудностями. Доставка детских препаратов из-за рубежа малорентабельна: они требуются ограниченному количеству потребителей (в форме суспензий их чаще назначают детям до 12 лет), а низкие температуры хранения увеличивают стоимость перевозки.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за нехватки импортных препаратов нижегородская фармация закупает их аналоги. В Росздравнадзоре считают дефицит временным: дистрибуторы стараются изменить пути доставки и оперативно привозить медикаменты.