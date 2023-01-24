В Петербурге на 24 января выявили 669 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 4 702 случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксировали 669 заболевших, госпитализировали 118 человек.

Об этом во вторник, 24 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 782 пациента, умерли десять петербуржцев.

С начала пандемии в городе выявили 1 840 021 случай коронавируса. Полностью выздоровели 1 797 368 пациентов, а число летальных исходов достигло 36 855.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что губернатор Петербурга Беглов продлил до 31 марта ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса.

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