В 2023 году Кубань получит 594 млн рублей на ликвидацию трех свалок

В 2023 году Краснодарский край получит из федерального бюджета более 594 млн руб. субсидий. Средства будут направлены на ликвидацию свалок в Славянском районе, Краснодаре и Горячем Ключе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Мероприятия будут проводить на нацпроекту «Экология». Соглашение о предоставлении субсидии было заключено с Минприроды РФ в декабре 2022 года. В этом году регион планирует провести отбор подрядных организаций и приступить к работам. Ликвидировать свалки планируется до конца 2024 года.

«Кроме того, разработали проектно-сметную документацию и получили заключения государственных экспертиз на рекультивацию свалок, расположенных в границе городов»,— отметил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2022 году за счет федеральной субсидии на Кубани закупили более 4,4 тыс. контейнеров для раздельного сбора пластика. Их установили в 41 муниципалитете края.

Татьяна Ручкина

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