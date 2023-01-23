На Кубани за год установили 4,4 тысячи контейнеров для раздельного сбора пластика

В Краснодарском крае в 2022 году установили более 4,4 тыс. специализированных контейнеров для раздельного сбора пластика. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Емкости появились в 41 районе края. Раздельный сбор позволит мусороперерабатывающим предприятиям принимать уже предварительно отсортированное сырье.

«На ленте вручную происходит досортировка по раздельным видам пластика, который в дальнейшем отправляется на мусороперерабатывающие заводы»,— отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Мария Краснощекова.

Переработанный пластик позволит сократить использование нефти, газа, сократить использование электричества и уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу и их влияние на окружающую среду.

Всего в настоящее время в регионе установлены 10 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.

Анастасия Донскова

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