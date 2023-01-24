Кредитные каникулы переводят на постоянную основу

Постоянные кредитные каникулы для россиян могут заработать с марта 2023-го. Они будут касаться всех видов потребительских займов. Сейчас такая возможность есть только у мобилизованных и ипотечных заемщиков. Пока же соответствующий законопроект прошел лишь первое чтение. Но уже известно, что отсрочку по платежам обещают дать на полгода и только один раз. Что нужно для кредитных каникул? И есть ли в этом выгода для заемщиков? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кредитные каникулы дадут, но не всем. Чтобы получить отсрочку по платежам, нужно взять в долг минимум 450 тыс. руб., а максимум — 1,6 млн руб. А, значит, большей части населения таких каникул не видать, ведь средний размер потребкредита в России в 2022-м не превышал 300 тыс. руб. Так что отсрочку дадут только тем, кто взял больше, но сейчас просто не может платить.

Однако в новом законопроекте есть и преимущество. Если раньше такая возможность была доступна только ипотечным заемщикам и мобилизованным, то теперь обещают дать время всем и по любому виду займов — просрочки по картам, авто- или потребкредиту. Так что это серьезная помощь на фоне непростой экономической ситуации. Предполагается, что отсрочку заемщики получат в случае болезни, потери работы и при снижении доходов на 30% по сравнению со среднемесячным заработком за прошлый год. Учитываться при этом будет только официальный доход, пояснил “Ъ FM” первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, автор законопроекта Константин Бахарев:

«Речь, конечно, не идет о прощении долга. Речь идет о том, что гражданам предоставляется льготный период на срок в полгода. В течение шести месяцев граждане не платят ни основное тело кредита, ни проценты по нему. Просто эти платежи переносятся на более поздний период. Речь идет о реструктуризации задолженности. Будет составлен новый график платежей с учетом вот этого выпадающего периода».

Заемщику во время кредитных каникул не придется платить ни пени, ни штрафы. Только вот за это время на его текущую задолженность будут начисляться проценты, что позволит банкам исключить риски недополученных доходов. Так что по итогу за отсрочку заемщик заплатит еще больше, чем должен, не исключил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Если у вас, например, потребительский кредит был взят по более низкой ставке, то следует понимать, что начисление за этот период пройдет по ставке выше, чем ваша. Впоследствии нужно будет все равно не просто погасить те проценты, которые записаны в графике платежей, но и доплатить за разницу в ставках — вашей, предусмотренной договором, и той, которая прописана в законодательстве о постоянных кредитных каникулах».

Практика показала, что клиенты, попавшие в сложную ситуацию и получившие отсрочку, после кредитных каникул выходят на нормальный график обслуживания долгов. Это знают и сами банки, у которых есть собственные программы реструктуризации. Так что введение единых правил — это хороший сигнал для нынешних и потенциальных заемщиков: в случае чего государство их не бросит.

Только вот такие каникулы могут сказаться на кредитной истории клиентов, подчеркнул заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин: «Все события, которые происходят по кредитным договорам, — рассрочки, выплаты, невыплаты, каникулы, реструктуризации, — вносятся в кредитную историю. Это закон. И любой заемщик имеет право бесплатно проверять ее два раза в год и самостоятельно контролировать то, как кредитные каникулы внесены в его историю».

Отсрочку по платежам скрыть не получится. И тут возникает вопрос — как это будут оценивать сами банки? Что касается кредитных каникул, которые вводили на фоне пандемии и мобилизации, то ЦБ рекомендует не ухудшать рейтинг таких заемщиков. Но это лишь рекомендации. А объем долгов между тем за прошлый год вырос на 10% — россияне задолжали кредитным организациям рекордные 27 трлн руб. Так что с каникулами или без, а деньги придется вернуть.

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