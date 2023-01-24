ФБР: за июньской кражей $100 млн в криптовалюте стоят северокорейские хакеры

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что за взломом блокчейн-платформы Harmony в июне прошлого года и кражей у нее $100 млн в криптовалютах стоят хакерские группировки Lazarus Group и APT38, которые, как считается, работают на правительство КНДР.

Как отмечает ФБР, 13 января хакеры попытались отмыть $60 млн из украденных средств. Однако правоохранительным органам США удалось отследить и заморозить часть активов.

Ранее сообщалось, что 2022 год стал рекордным по количеству краж криптовалюты. В прошлом году был установлен и рекорд по объему украденных средств. 23 марта злоумышленникам удалось похитить 173,6 тыс. монет ETH и 25,5 стейблкойна USDC из сети проекта Ronin. На момент взлома суммарная стоимость этих монет составляла порядка $625 млн. Ту кражу, как установило ФБР, также совершили Lazarus Group и APT38.

Кирилл Сарханянц