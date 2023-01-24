В двух районах Ярославля обработали от гололеда только половину тротуаров

В Заволжском и Дзержинском районах Ярославля пескосоляной смесью от гололеда обработана только половина тротуаров. Данные на конец 23 января на общегородском совещании привел заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В целом по городу на вечер понедельника обработать удалось 69 процентов тротуаров. Ситуация по районам города отличается.

«Если по районам брать, то Кировский район 95% противогололедной обработки, Красноперекопский 90%, Ленинский 80%, Фрунзенский 60%, Заволжский 50%, Дзержинский 40%»,— рассказал Николай Степанов.

Работа по обработке тротуаров песком продолжается. «Ъ-Ярославль» сообщал, что следственный комитет начал проверку по информации о травмах, полученных жителями Ярославля из-за неубранного снега на улицах и гололеда.

Андрей Иванов