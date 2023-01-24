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В двух районах Ярославля обработали от гололеда только половину тротуаров

В Заволжском и Дзержинском районах Ярославля пескосоляной смесью от гололеда обработана только половина тротуаров. Данные на конец 23 января на общегородском совещании привел заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

В целом по городу на вечер понедельника обработать удалось 69 процентов тротуаров. Ситуация по районам города отличается.

«Если по районам брать, то Кировский район 95% противогололедной обработки, Красноперекопский 90%, Ленинский 80%, Фрунзенский 60%, Заволжский 50%, Дзержинский 40%»,— рассказал Николай Степанов.

Работа по обработке тротуаров песком продолжается. «Ъ-Ярославль» сообщал, что следственный комитет начал проверку по информации о травмах, полученных жителями Ярославля из-за неубранного снега на улицах и гололеда.

Андрей Иванов

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