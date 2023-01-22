Ярославские следователи начали проверку после травмирования горожан из-за гололеда

В Ярославской области следственный комитет начал проверку по факту размещения в социальных сетях информации о получении травм жителями области из-за неубранного снега на улицах и образовавшегося гололеда.

«Следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение»,— говорится в сообщении СК.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе СК, ярославцы неоднократно жаловались на необработанный гололед, часть из них получали травмы. Об этом они сообщали в таких группах «Вконтакте» как «Подслушано Ярославль», «Жесть Ярославль» и других.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за одни сутки на прошедшей неделе в больницу им. Соловьева обратились 66 человек с травмами после падения на льду.

Алла Чижова

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