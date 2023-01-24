В Самаре район Безымянского рынка застроят жильем

Комплексное развитие ряда территорий планируется в Промышленном районе Самары. Оно предусматривает строительство нового жилья. В числе прочего в список входят земли площадью 16,95 га. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Одна из указанных территорий находится в границах ул. Свободы, пр. Кирова, ул. Победы и Краснодонской (7,2 га); вторая – в пределах ул. Вольской, пр. Кирова, ул. Свободы и Краснодонской (7,7 га) и третья – в границах ул. Краснодонской, Свободы и пер. Юрия Павлова (2,1 га).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналогичное решение чиновники приняли в отношении четырех несмежных территорий жилой застройки площадью 26,03 га в Промышленном районе. Одна из них располагается в границах ул. Свободы, Калинина, Ново-Вокзального и Томашевского тупика (4 га); вторая – в пределах ул. Вольской, пер. Юрия Павлова, ул. Свободы и Воронежской (7,3 га), третья – в границах ул. Воронежской, Свободы, Краснодонской и Театрального проезда (8,5 га) и четвертая – в пределах пр. Юных Пионеров, ул. Воронежской, Вольской и Калинина (6,2 га).

Ранее стало известно о том, что в Самаре снесут около 80 жилых домов ради комплексного развития территории. Они находятся в Октябрьском и Кировском районах.

Георгий Портнов