В Самаре снесут около 80 жилых домов ради комплексного развития территории

Комплексное развитие территории планируется провести в Октябрьском и Кировском районах Самары. Оно предусматривает, в числе прочего, снос старых жилых домов. Постановления опубликовала городская администрация.

Документация касается четырех участков площадью от 4 до 9,1 га. Один из участков площадью 4,87 га находится в Октябрьском районе в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На указанной территории планируется снести 14 домов на ул. 8-я Радиальная. Они построены в 1958 – 61 году. Снос еще 65 зданий предполагается на трех участках в Кировском районе города.

Георгий Портнов