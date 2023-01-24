В Петербурге продлили коронавирусные ограничения и запрет на массовые мероприятия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении коронавирусных ограничений до 31 марта без ввода дополнительных мер. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Смольного в Telegram.

Таким образом было продлено постановление городского правительства о противодействии распространению коронавируса с марта 2020 года. Оно обновляется в зависимости от эпидемической ситуации. В Петербурге до сих пор рекомендовано ношение защитных масок, а также введен запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях без специальных согласований.

Напомним, что в Петербурге до 19 января действовал запрет на плановую госпитализацию детей в связи со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Александр Просяник, Санкт-Петербург