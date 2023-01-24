«Авито»: средняя площадь квартир в новостройках Москвы за год уменьшилась на 15%

В четвертом квартале 2022 года площадь квартир в новостройках Москвы сократилась на 15% год к году, с 55 до 47 кв. м, следует из данных «Авито Недвижимости». В целом квартиры на первичном рынке столицы в среднем подешевели на 2,3 млн руб., до 12,9 млн руб.

Квартиры с четырьмя комнатами и более стали дешевел на 16% (33,8 млн руб.), «трешки» — на 13% (21,7 млн руб.), «двушки» — на 12% (14,8 млн руб.), «однушки» — на 8% (10,9 млн руб.), студии — на 1% (7,1 млн руб.).

В структуре предложения выросла доля студий — на 8% (до 18%). При этом доля однокомнатных и двухкомнатных квартир снизилась на 2% (до 27% и 34% соответственно), трехкомнатных — на 4% (до 17%).

Москва была единственным крупным городом, в котором цены на жилье в новостройках за год снизились. В Подмосковье квартиры подорожали на 14% Санкт-Петербурге — на 29%, в Ростове-на-Дону — на 26%, в Екатеринбурге — на 18%.

По итогам прошлого квартала стоимость квартир в новостройках Москвы снизилась в абсолютных показателях — на 6% (до 12,9 млн руб.), а также по цене за квадратный метр — на 4,5% (до 275 тысяч руб.). Эксперты связывают это с ростом предложения на 12% на фоне невысокого спроса.

По данным «Метриума», на московском рынке жилых новостроек бизнес-класса наметились признаки затоваривания: при двукратном снижении спроса объем предложения квартир вырос на 30–45%. Девелоперы, работающие в этом сегменте, сокращают среднюю площадь жилья, предлагая больше студий и однокомнатных квартир.

Подробности — в материале «Ъ» «Бизнес-класс нарезают помельче».

Лаура Кеффер