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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: из российских аптек пропал детский антибиотик цефуроксим

Детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим пропал из российских аптек, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные аптек. Лекарства нет в аптеках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других крупных городов. Также в некоторых региональных аптеках нет детского антибиотика цефиксим.

Проблемы с наличием этих лекарств подтверждают данные опроса провизоров, который провели Ассоциация независимых аптек и платформа для фармацевтов Smartpharma, пишет газета. Опрошенные также отметили дефицит амоксициллина + клавулановой кислоты (амоксиклав, аугментин), амоксициллина (флемоксин солютаб), а также нехватку цефиксима (супракс, панцеф), азитромицина (сумамед), в том числе их детских форм.

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, проблемы с наличием цефиксима и цефуроксима в аптеках вызваны недостатком препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота для их производства и логистических сложностей. Эксперты также отмечают увеличение спроса на антибиотики из-за роста заболеваемости в стране. Эксперты издания дополнили, что многим производителям невыгодно производить антибиотики в детской форме, так как это нишевый продукт для ограниченного числа потребителей.

О том, как россияне принимают антибиотики,— в материале «Ъ» «Врач не пройдет».

Олеся Павленко

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