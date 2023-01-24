Сербская Hefestos Capital стала владельцем европейских активов ТМК

Сербская инвестиционная компания Hefestos Capital стала владельцем ТМК-Artrom – европейских активов Трубной металлургической компании (ТМК), сообщает румынское издание Profit.ro. В пресс-службе уральской компании от комментариев отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ТМК-Artrom объединяла производственные активы ТМК в Румынии по выпуску бесшовных труб мощностью 200 тыс. тонн в год и сбытовые филиалы в Германии, Италии и США. Весной прошлого года активы европейской компании были заблокированы из-за введения Евросоюзом санкций в отношении бенефициара ТМК, уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Однако после того, как бизнесмен вышел из совета директоров и передал доли в компании, денежные средства разблокировали.

EBITDA ТМК-Artrom в 2018 и 2019 годах составляла по 1,4 млрд руб. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса она сократилась до 500 млн руб. Объем реализации труб дивизиона в 2020 году составлял 174 тыс. тонн.

Компания Hefestos Capital была основана в 2001 году. По 50% акций компании владеют Милутин Николич и Павел Кавран.

Подробнее о этом – в материале «Ъ» «Заводы ТМК отошли на сербскую сторону».

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