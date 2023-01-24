Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Власти Бразилии в 2019 году согласовали с Россией перенос сроков председательства в БРИКС. Изначально РФ должна была председательствовать в 2025 году, а Бразилия — в 2024. Но в тот же год Бразилия должна возглавить G20, поэтому она попросила российскую сторону поменяться, и получила согласие, рассказали «РИА Новости» в МИД РФ.

В ведомстве рассказали, что в 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС. «Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами»,— уточнили в российском МИДе.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Глава МИД Китая Ван И в мае 2022 года предложил начать процесс расширения БРИКС. В частности, Аргентина заявила, что готова к «более тесной координации» с организацией. Вчера, 23 января, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить возможность создания единых валют для операций между странами МЕРКОСУР и БРИКС. Бразилия также изучается возможность создания общей валюты с Аргентиной.

Лаура Кеффер