ФАС повторно удовлетворила ходатайства ГК «Благо» о покупке заводов «Юга Сибири»

Федеральная антимонопольная служба дала входящим в ГК «Благо» алтайским компаниям «Благо-Барнаул» и «Благо-Бийск» предварительное согласие на приобретение основных мощностей ООО «Юг Сибири».

Ранее компании ГК «Благо» уже обращались в ФАС с аналогичными ходатайствами. Решения по ним также были положительными.

Находящиеся под управлением ООО «УК Благо» ООО «Благо-Барнаул» и ООО «Благо-Бийск» зарегистрированы в Алтайском крае в 2018 году. В 2018 году группа компаний «Благо» (ТМ «Дары Кубани», «Благо» и др.) взяла в аренду мощности банкротящегося «Юга Сибири» – три маслоэкстракционных завода в Алтайском крае и Омской области. Эти активы несколько раз выставлялись на продажу, последний раз в сумме за 12,5 млрд руб. В декабре 2022 года эти торги были отменены в связи с необходимостью переоценки.

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Дарья Решетникова