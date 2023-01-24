КРСУ возглавил экс-директор НПО автоматики Андрей Мисюра

Новым генеральным директором корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) назначен экс-глава НПО автоматики Андрей Мисюра, сообщил «Ъ-Урал» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Сегодня его представили коллективу, и он уже приступил к работе. Назначен он был по поручению губернатора»,– подчеркнул господин Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Андрей Мисюра возглавлял АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (входит госкорпорацию «Роскосмос») с 2016-го по декабрь 2022 года. НПО автоматики является одним из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.

КРСУ создана правительством Свердловской области для поддержки бизнеса в реализации инвестпроектов. Место гендиректора корпорации было вакантно с января 2022 года, когда свой пост покинул Максим Прачик. После него обязанности главы КРСУ исполнял Игорь Визгин.

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