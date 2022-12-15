Андрей Мисюра покинул пост гендиректора НПО автоматики

Гендиректор АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (НПО автоматики, входит госкорпорацию «Роскосмос») Андрей Мисюра переходит на новое место работы, сообщили в пресс-службе НПО. На его место назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года. Под его руководством было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет. Кроме того, НПО автоматики стало разработчиком системы управления для перспективной ракеты-носителя «Союз-5», что позволило сохранить и вывести на новый уровень научные и производственные компетенции предприятия. В 2017 году по инициативе Андрея Мисюры была создана служба по производству гражданской продукции.

Кроме того, в 2022 году, на фоне антироссийских санкций предприятие оперативно выстроило новые логистические цепочки, заменило элементную базу для гражданских приборов и начало выпуск импортозамещающих устройств для нужд отечественных машиностроительных предприятий.

НПО автоматики является одним из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.

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Диана Сунагатуллина