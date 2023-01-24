Из-за аномальных холодов в Приморье запрещены плановые отключения электроснабжения

В Приморском крае «введен режим технологической тишины», подразумевающей запрет на все плановые отключения электроснабжения. Исключения сделаны для аварийно-восстановительных работ.

«Режим (технологической тишины.— "Ъ") введен, в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы на большей территории Приморского края»,— говорится в сообщении минэнерго региона.

Ранее во Владивостоке анонсировались на 24 января плановые многочасовые отключения электроснабжения из-за проведения ремонтных работ по десяткам адресов.

Согласно информации Примгидромета, в прошедшие сутки на большей территории Приморья среднесуточные температуры воздуха были ниже климатической нормы на 7–11°C. В Спасском районе зафиксирован минимум на уровне -40°C. Климатический рекорд установлен во Владивостоке: утром сегодня температура в городе составила -27,6°C. Предыдущий минимальный показатель на эту дату был зафиксирован в 1922 году, тогда он составил -25,9°C.

Накануне, 23 января, при морозе в -25°C на девять часов без электроснабжения из-за аварии остались более 110 тыс. жителей второго по величине городе Приморского края — Уссурийска.

Алексей Чернышев, Владивосток