УК ПЖКХ отрицает нарушение нормативов на мусорном полигоне в Казани

Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК ПЖКХ, входит в группу «РТ-инвест») отрицает нарушение установленных нормативов при работе мусорного полигона на улице Химическая в Казани.

Ранее министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что по итогам проверки Росприроднадзора «установлено, что это же предприятие оказалось виновником негативного запаха в районе ЖК "Салават купере"».

«В исследованиях органов государственного контроля фактически не учтена зона влияния объекта, то есть граница за которой предприятие не имеет права превышать показатели по выбросам. Для полигона ТКО это 500 метров во всех направлениях, являющихся защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта»,— сообщили в УК ПЖКХ, которая является региональным оператором по обращению с ТКО в западной зоне Татарстана.

В компании отметили, что «замеры лаборатории Росприроднадзора выполнены непосредственно на объекте»

«Отбор проб атмосферного воздуха проводился на источниках выбросов без учета зоны влияния объекта и установленной границы санитарно-защитной зоны»,— говорится в сообщении УК ПЖКХ.

«Информация о том, что компания работала без установленных нормативов, не соответствует действительности»,— резюмируют в компании. Там добавили, что «текущие объемы ежесуточного поступления отходов позволяют эксплуатировать объект до конца 2023 года».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"