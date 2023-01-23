Петербург простился с журналисткой Бэллой Курковой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны экс-руководителя Пятого телеканала Бэллы Курковой на Смоленском кладбище

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Похороны экс-руководителя Пятого телеканала Бэллы Курковой на Смоленском кладбище

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с журналисткой, заслуженным работником культуры РСФСР Бэллой Курковой. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Бэллы Курковой, отметив, что она была «бесстрашным человеком, боролась за правду, невзирая на личности». «Самое главное — она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить»,— сказал глава города.

Бэлла Куркова скончалась в ночь на 19 января после продолжительной болезни. Известность получила как ведущая программы «Пятое колео» и глава петербургской дирекции канала «Культура».

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