Журналистка Бэлла Куркова скончалась Петербурге на 88-м году жизни

Глава петербургской дирекции канала «Культура», журналистка и заслуженный работник культуры Бэлла Куркова скончалась в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни, сообщил заместитель руководителя телеканала Александр Ефимович агентству «РИА Новости».

По словам господина Ефимовича, Бэлла Куркова ушла из жизни после продолжительной болезни. Прощание и похороны журналистки состоятся 21 января.

Бэлла Куркова возглавляла петербургскую дирекцию «Культуры» с 2000 года, на телеканал пришла работать в 1991 году. Ранее работала в газете «Лениннские искры» и вела телепередачу «Пятое колесо». Награждена орденом Дружбы (2008) и орденом «За заслуги перед Отечеством» III (2021) и IV (2011) степеней. Заслуженный работника культуры РСФСР (1985 год).

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