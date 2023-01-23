Четвертый круг Australian Open

Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 5)—Хольгер Руне (Дания, 9) 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Бен Шелтон (США)—Джеффри Джон Вулф (США) 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2. Томми Пол (США)—Роберто Баутиста-Агут (Испания, 24) 6:2, 4:6, 6:2, 7:5. Новак Джокович (Сербия, 4)—Алекс Де Минор (Австралия, 22) 6:2, 6:1, 6:2.
1/4 финала. 24.01: Карен Хачанов (Россия, 18)—Себастьян Корда (США, 29), Стефанос Циципас (Греция, 3)—Иржи Легечка (Чехия). 25.01: Рублев—Джокович, Шелтон—Пол.
Женщины. Каролина Плишкова (Чехия, 30)—Чжан Шуай (Китай, 23) 6:0, 6:4. Магда Линетт (Польша)—Каролин Гарсия (Франция, 4) 7:6 (7:3), 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 5)—Белинда Бенчич (Швейцария, 12) 7:5, 6:2. Донна Векич (Хорватия)—Линда Фугритова (Чехия) 6:2, 1:6, 6:3.
1/4 финала. 24.01: Елена Рыбакина (Казахстан, 22)—Елена Остапенко (Латвия, 17), Джессика Пегула (США, 3)—Виктория Азаренко (Белоруссия, 24). 25.01: Плишкова—Линетт, Соболенко—Векич.